Un total de 93 estudiantes de escuelas secundarias de las modalidades rural y especial de Balcarce recibieron equipamiento informático personal en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense (CIB), impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La ceremonia oficial se desarrolló este martes en la Escuela Especial N.º 502, ubicada frente al parque municipal Cerro «El Triunfo», y contó con la presencia de la concejal Sol Di Gerónimo, en representación del Gobierno provincial, y de la inspectora jefa distrital de Educación, Juana Benítez.

La entrega alcanzó a alumnos que cursan el último año en nueve establecimientos y extensiones educativas del partido. Las instituciones beneficiadas fueron las Escuelas de Educación Secundaria N.º 2 «Dr. René Favaloro», N.º 4 y su Extensión, N.º 5 y su Anexo I, N.º 8 «Juana Azurduy» y su Extensión I, además de las Escuelas Especiales N.º 501 y N.º 502.

Durante el acto, Di Gerónimo destacó el acompañamiento de las familias de las comunidades rurales y de la modalidad especial. También agradeció a las autoridades de la institución anfitriona, a los docentes, auxiliares y equipos técnicos que participaron en las tareas de carga, asistencia y mantenimiento de los dispositivos.

Al referirse al alcance de la iniciativa, la concejal remarcó la importancia de garantizar herramientas tecnológicas para los estudiantes y sostuvo: «Esto para el Gobierno de la Provincia no es un gasto, es una inversión».

En ese sentido, señaló que el objetivo es que los jóvenes puedan contar con un recurso útil para afrontar distintas etapas de su vida una vez finalizada la escuela secundaria, ya sea para continuar estudios superiores de manera presencial o a distancia, incorporarse al mundo laboral o acceder a espacios recreativos.

De esta manera, la entrega de los 93 equipos se enmarcó en las políticas provinciales de inclusión digital y acompañamiento de las trayectorias educativas, con el propósito de ampliar el acceso a la tecnología entre estudiantes del distrito.