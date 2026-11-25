En el marco del Mes de Concientización sobre la Diabetes, la Escuela de Educación Primaria de Adultos (EEPA) N.º 701 invita a la comunidad a participar de una charla informativa titulada «Diabetes tipo 2: ¡Preguntas que nos hacemos todos!».

El encuentro se realizará el lunes 30 de noviembre, a las 17, en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) 1, y tendrá como objetivo generar un espacio de información, intercambio y reflexión sobre esta enfermedad, sus factores de riesgo y las medidas que pueden adoptarse para prevenirla.

La propuesta surge a partir de la necesidad de profundizar los conocimientos sobre la diabetes, una problemática presente en la comunidad educativa, ya que algunos de sus estudiantes conviven con esta enfermedad. En ese contexto, la iniciativa se desarrolla a partir del trabajo articulado entre la EEPA N.º 701 y el CIC 1.

La jornada contará con la participación de la Dra. Cristela Ruderman, médica diabetóloga, y el Dr. Guillermo Alzueta, médico endocrinólogo, quienes estarán a cargo de compartir información, responder consultas y brindar herramientas para el cuidado de la salud.

Entre los principales temas que se abordarán se encuentran los factores que pueden indicar un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, las formas de detectar la enfermedad y los hábitos y acciones que pueden incorporarse para contribuir a su prevención.

Desde la institución destacaron la importancia de que la escuela sea también un espacio de participación y construcción de conocimientos vinculados con la vida cotidiana. En ese sentido, remarcaron el valor del trabajo conjunto con otras instituciones para acercar información confiable y promover el cuidado personal y colectivo.

La invitación está abierta a estudiantes, familias y vecinos interesados en participar de la propuesta, despejar dudas y conocer más sobre la prevención y el cuidado de la salud.

Datos de la actividad:

Fecha: lunes 30 de noviembre.

lunes 30 de noviembre. Horario: 17 horas.

17 horas. Lugar: CIC 1 de Balcarce.

CIC 1 de Balcarce. Disertantes: Dra. Cristela Ruderman y Dr. Guillermo Alzueta.

Dra. Cristela Ruderman y Dr. Guillermo Alzueta. Actividad: «Diabetes tipo 2: ¡Preguntas que nos hacemos todos!».