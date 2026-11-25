Un hecho de inseguridad se registró este martes a la noche en una vivienda ubicada en calle 17, entre 36 y 38, donde al menos cinco delincuentes irrumpieron en la propiedad y redujeron a un matrimonio.

Según las primeras informaciones, los malvivientes maniataron a ambas personas y sustrajeron varios elementos del interior del domicilio. Luego, se dieron a la fuga.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, personal de la Estación de Policía Comunal puso en marcha un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de localizar a los responsables.

En paralelo, los efectivos trabajan en la recopilación de registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas, que podrían aportar imágenes para avanzar en la identificación de los delincuentes.

La investigación se encuentra en pleno desarrollo y, hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre los elementos sustraídos ni sobre las circunstancias en las que se produjo el ingreso a la vivienda.