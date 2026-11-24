El Municipio de Balcarce estará presente en la entrega de la Distinción Red Federal de Escuelas Verdes 2026, una iniciativa impulsada por el Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reconoce propuestas educativas comprometidas con la sustentabilidad y la educación ambiental.

En representación de la comuna participará Santiago Garrido, referente ambiental de la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, quien acompañará a dos instituciones educativas de Balcarce que fueron distinguidas por sus proyectos.

Una de ellas es la Escuela Primaria Nº 9 “Hipólito Yrigoyen”, representada por Cecilia Gauna, que presentó el proyecto “Somos Parte”. La iniciativa permitió gestionar la colocación de un ecopunto en la Plaza General Güemes, generando un nuevo espacio para promover la separación de residuos y la participación comunitaria.

La otra institución reconocida es la Escuela de Educación de Adultos Nº 701, representada por Andrea Ferretera, con el proyecto “El descarte importa: medicamentos vencidos. Descarte con conciencia”. La propuesta está orientada a generar conciencia sobre la importancia de la correcta gestión y disposición de los blisters.

Educación y compromiso ambiental

La jornada contará con representantes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será un espacio para compartir experiencias, intercambiar iniciativas y conocer proyectos de educación ambiental desarrollados por instituciones educativas de distintos puntos del país.

La participación del Municipio tiene como objetivo acompañar a las comunidades educativas y entregar personalmente los reconocimientos a las escuelas de Balcarce, poniendo en valor el trabajo de docentes, estudiantes y equipos institucionales.

Desde la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales destacaron la importancia de fortalecer el vínculo con las instituciones educativas y promover experiencias concretas que integren la educación ambiental, la participación comunitaria y el cuidado del entorno.

El reconocimiento a ambas escuelas representa una oportunidad para visibilizar el trabajo que se desarrolla en Balcarce y reafirmar la importancia de continuar impulsando proyectos que vinculen la educación con la sustentabilidad.