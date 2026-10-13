Convocan a una peregrinación a la Ermita de Los Pinos en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás

La actividad se realizará el sábado 17 de octubre, con salida a las 9 desde la parroquia Santa María. Al llegar al destino, se celebrará una Santa Misa. La preinscripción es gratuita.

La comunidad de Balcarce está invitada a participar de una peregrinación en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás, prevista para el próximo sábado 17 de octubre.

La actividad comenzará a las 9, con punto de encuentro en la parroquia Santa María, ubicada en la intersección de avenida Cereijo (31) y calle 30. Desde allí, los participantes emprenderán el recorrido hacia la Ermita de Los Pinos.

Una vez en el lugar, se celebrará la Santa Misa, en un encuentro destinado a compartir un momento de fe, oración y reflexión.

La propuesta convoca a los devotos y a toda la comunidad a sumarse a esta experiencia de espiritualidad y encuentro.

La preinscripción es gratuita y puede realizarse comunicándose al teléfono 2266 543801.