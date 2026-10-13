Organizan una tarde recreativa para toda la familia en Balcarce

La propuesta se desarrollará el sábado 17 de octubre, de 14 a 18, en el predio ubicado en avenida Eva Perón y 106. Habrá títeres, talleres creativos, música en vivo y un espacio para emprendedores locales.

Una propuesta recreativa pensada para compartir en familia y disfrutar de una tarde al aire libre se realizará el próximo sábado 17 de octubre en Balcarce.

La actividad tendrá lugar de 14 a 18 en el predio ubicado en avenida Eva Perón y calle 106, donde grandes y chicos podrán participar de distintas propuestas recreativas y culturales.

Durante la jornada habrá shows de títeres, dinámicas recreativas, talleres creativos, música en vivo y un espacio destinado a emprendedores locales. La iniciativa busca generar un ámbito de encuentro para la comunidad, con actividades destinadas a diferentes edades.

La organización está a cargo de estudiantes de segundo año del Profesorado de Educación Primaria y de segundo y tercer año del Profesorado de Educación Especial, carreras que se dictan en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32 “Lidia Gallino de Camino”.

La propuesta invita a las familias a acercarse y compartir una tarde con actividades, entretenimiento y participación comunitaria.