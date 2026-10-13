Paro de prestadores de PAMI: en Balcarce los médicos decidieron mantener la atención

La medida de fuerza nacional de médicos de cabecera y odontólogos se extenderá durante 96 horas, hasta el viernes 16 de octubre inclusive. En la ciudad, los profesionales resolvieron no adherir al paro, aunque comparten los reclamos por la actualización de los honorarios y el aumento de los costos de atención.

Los médicos de cabecera y los profesionales de la odontología que prestan servicios al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) iniciaron este martes un paro nacional de actividades por 96 horas, en reclamo de una recomposición de los valores que perciben por sus prestaciones. La medida se extenderá hasta el viernes 16 de octubre inclusive.

Sin embargo, en Balcarce los médicos resolvieron mantener la atención y no plegarse a la medida de fuerza, aunque coinciden con los planteos del sector respecto de la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos que implica sostener la actividad en los consultorios.

La protesta fue impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que reclama una actualización de los montos fijos que reciben los prestadores por cada afiliado asignado. Desde el sector advierten que los valores actuales quedaron desactualizados frente al aumento general de los gastos y el encarecimiento de los insumos necesarios para brindar atención.

El reclamo por una actualización de los honorarios

Entre los principales puntos del reclamo, los médicos de cabecera solicitan elevar el monto de la cápita, actualmente fijado en $2.700 por afiliado, a $4.500. El incremento pretendido representa una actualización del 67%.

Por su parte, los odontólogos reclaman que el valor vigente de $374 por prestación se eleve a un mínimo de $1.500, en un contexto de fuertes aumentos en los materiales y demás insumos utilizados en la atención.

Desde la entidad que impulsa la medida sostienen que la retribución real que perciben los profesionales por las prestaciones registró un deterioro cercano al 50% desde abril, situación que, según argumentan, compromete la sustentabilidad económica de los consultorios.

La postura de PAMI

Frente a la medida de fuerza, fuentes oficiales de PAMI a nivel nacional señalaron que la obra social mantiene negociaciones y mesas de diálogo con representantes institucionales de los profesionales.

El objetivo de esas conversaciones es analizar posibles revisiones arancelarias, en el marco de las posibilidades presupuestarias del organismo.

Mientras continúan los reclamos a nivel nacional, en Balcarce los médicos optaron por sostener la atención habitual, aunque expresaron coincidencias con la preocupación del sector por los valores que reciben y la evolución de los costos de las prestaciones.

De esta manera, el paro nacional se desarrolla con distintas modalidades de adhesión, en medio de un conflicto centrado en la actualización de los honorarios de los profesionales que atienden a los afiliados de PAMI.