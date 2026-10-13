El Museo Fangio llevó vehículos históricos a Autoclásica 2026

La Fundación Museo Juan Manuel Fangio participó de la tradicional exposición realizada en el Hipódromo de San Isidro con una selección de autos emblemáticos vinculados con la historia del quíntuple campeón mundial.

La historia del automovilismo argentino tuvo su lugar en Autoclásica 2026, donde la Fundación Museo Juan Manuel Fangio presentó una selección de vehículos emblemáticos relacionados con la trayectoria del piloto balcarceño y con distintas etapas de la competición nacional e internacional.

Juan Martín Burgués, tesorero de la Fundación, destacó la presencia de la Mercedes-Benz Flecha de Plata, un Ford, una baquet Ford y un Simca-Gordini. A estos modelos se sumó un Torino restaurado por Mariano Lozano, colaborador y consejero de la institución.

Este último vehículo está vinculado con la histórica participación argentina en las 84 Horas de Nürburgring de 1969. Según explicó Burgués, Lozano recibió un importante reconocimiento de la industria automotriz en Detroit por uno de los Torino que restauró.

Otro de los autos destacados fue un Talbot-Lago perteneciente a la colección de la familia Pérez Companc, que recibió un reconocimiento durante las actividades por los 100 años de las 500 Millas de Rafaela, en homenaje a Juan Manuel Fangio y a su vínculo con aquella competencia.

La exhibición también incluyó cascos históricos que acompañaron la presentación de los vehículos y contribuyeron a recrear distintos momentos de la historia del automovilismo.

Con su participación en Autoclásica 2026, la Fundación Museo Juan Manuel Fangio volvió a poner en valor el patrimonio que conserva Balcarce y la trayectoria del quíntuple campeón mundial, cuya figura mantiene una presencia destacada en la historia del automovilismo argentino e internacional.