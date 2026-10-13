Recibió el alta el hombre que fue mordido por una yarará en un campo de Lobería

Juan Pablo Fernández, de 43 años y exatleta oriundo de Necochea, permaneció casi 48 horas internado en el Hospital Subzonal Felipe A. Fossati de Balcarce, donde recibió tratamiento con suero antiofídico.

En horas del mediodía de este martes, Juan Pablo Fernández recibió el alta médica luego de permanecer casi 48 horas internado en el Hospital Subzonal Felipe A. Fossati de Balcarce, tras ser mordido por una yarará ñata en un campo de Lobería.

El episodio ocurrió el domingo, cuando Fernández se encontraba cazando junto a otra persona. Según relató la propia víctima, había faenado un animal y, al regresar de la actividad, no advirtió que una yarará se encontraba enroscada en él. En esas circunstancias, el reptil lo atacó y lo mordió en una de sus manos.

Ante lo sucedido, el hombre se dirigió inicialmente al Hospital de Lobería por precaución. Sin embargo, desde ese centro de salud le recomendaron un traslado urgente debido a que no contaban con el suero específico para contrarrestar los efectos del veneno.

De esta manera, llegó en un vehículo particular al Hospital Fossati de Balcarce, donde recibió las primeras atenciones médicas y fue sometido a distintos estudios para evaluar su estado de salud.

Con el paso de las horas, comenzaron a manifestarse signos compatibles con los efectos del veneno en su organismo. Tras analizar los resultados de los estudios, los profesionales determinaron la aplicación de diez ampollas de suero antiofídico para neutralizar sus efectos.

Luego de permanecer bajo atención médica durante casi dos días y evolucionar favorablemente, Fernández recibió el alta correspondiente este martes al mediodía.