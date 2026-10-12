Felipe Pereyra logró dos podios en el Campeonato Nacional de Marcha Atlética Máster

El atleta balcarceño Felipe Pereyra tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Marcha Atlética en Ruta para Atletas Máster, disputado este sábado en la ciudad de Lobería, donde consiguió dos terceros puestos en las pruebas de 5 y 10 kilómetros.

El certamen fue organizado por la Asociación Corredores Máster de Necochea-Quequén, con la colaboración de la Dirección de Deportes de Lobería y la fiscalización de la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (CAMRA).

En la prueba de 5 kilómetros de marcha en ruta, correspondiente a la categoría M75, Pereyra finalizó en la tercera posición con un registro de 50 minutos y 7 segundos. La victoria quedó en manos de José Irles, con un tiempo de 42m41s, mientras que Jorge Alí ocupó el segundo lugar con 48m29s.

Posteriormente, el representante de Balcarce volvió a competir, esta vez en la distancia de 10 kilómetros en ruta, donde repitió el tercer puesto con un tiempo de 1 hora, 44 minutos y 22 segundos.

En esta última prueba, el ganador fue Silvio Battaia, con un registro de 1h21m09s, seguido por José Irles, quien completó el recorrido en 1h27m10s.

De esta manera, Pereyra sumó dos nuevos podios a su trayectoria deportiva, con una destacada participación en una competencia nacional que reunió a atletas máster de la especialidad.