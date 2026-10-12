Kiara Ponce se consagró campeona absoluta de karate y clasificó al Panamericano de Panamá

La deportista balcarceña tuvo una destacada actuación en el 9º Torneo Nacional de Karate JKS, disputado en Caseros, donde consiguió tres primeros puestos y un segundo lugar. Además, obtuvo el título de campeona absoluta femenina y aseguró su clasificación al Campeonato Panamericano, que se realizará en junio de 2027 en Panamá.

Entre el sábado y el domingo, el Centro Deportivo Municipal (CEDEM) Nº 1 de Caseros, partido de Tres de Febrero, fue sede del certamen nacional, que reunió a más de 250 competidores de distintos puntos del país.

Kiara Ponce integró la delegación de Tandil, encabezada por el sensei Oscar Carabajal, y logró importantes resultados en las pruebas individuales y por equipos.

En kata individual, la representante local obtuvo el primer puesto, mientras que en kumite individual finalizó en la segunda posición. Además, se consagró campeona en kata por equipos mayores y kumite por equipos mayores.

En kata por equipos compitió junto a Carla Janeiro y Malena Rodríguez, mientras que en kumite por equipos estuvo acompañada por Guada Ghezzi, Claudia San Pedro y Micaela Nieto.

Campeona absoluta y clasificación al Panamericano

Uno de los momentos más importantes de la competencia fue la consagración de Ponce como campeona absoluta femenina, un reconocimiento que coronó su desempeño en las modalidades de kata y kumite.

Los resultados alcanzados también le permitieron asegurar su clasificación al próximo Campeonato Panamericano de Karate JKS, previsto para junio de 2027 en Panamá. De esta manera, tendrá la oportunidad de representar a la Argentina y a Balcarce en una competencia internacional.

El agradecimiento de la deportista

Tras el torneo, Kiara expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron durante su preparación y a lo largo de la competencia.

“Quiero agradecer de corazón a toda la gente de Balcarce por el apoyo, el cariño y los mensajes que me hicieron llegar. También a mis compañeros de dojo, por el compañerismo de siempre, y a todas las personas que estuvieron presentes y me acompañaron en esta hermosa experiencia deportiva”, manifestó.

Asimismo, destacó especialmente la colaboración de ReActiva – Masajes Deportivos, de Marcos Di Gerónimo y Mariela Fernández, por el acompañamiento en su preparación y recuperación física.

Finalmente, la karateca valoró los resultados obtenidos y la posibilidad de representar a su ciudad: “Fue una experiencia increíble, llena de aprendizajes, emociones y grandes resultados. Me siento muy feliz y orgullosa de poder representar a Balcarce en cada competencia, tanto a nivel nacional como internacional”.

“¡Gracias a todos por estar, apoyarme y ser parte de este camino!”, concluyó.