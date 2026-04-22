Maltrato Infantil: jornada este lunes en Plaza Libertad

La Secretaría de Desarrollo Social anunció la realización de una propuesta destinada a visibilizar y prevenir la violencia contra los menores. La actividad tendrá lugar el lunes 27 de abril en la Plaza Libertad, extendiéndose desde las 9 hasta las 16.

La funcionaria a cargo del área, Paola Moreno, junto a Silvia Santamaría, integrante del equipo organizador, detalló que esta iniciativa busca transformar a los niños en protagonistas de la promoción de sus propios derechos. El encuentro se enmarca en la conmemoración del “Día Mundial contra el Maltrato Infantil” (25 de abril), una problemática que, según indicaron, requiere un abordaje constante y preventivo.

Moreno destacó la importancia de sostener estas políticas en el tiempo. «Estamos acá para recordarle a la sociedad que se viene una fecha muy especial para nosotros; decidimos hace un par de años visibilizarla a través de los niños. Es un eje donde hay que hacer mucho hincapié, sobre todo porque hemos tenido en los últimos días situaciones que han ocurrido en cuanto a distintas problemáticas sobre el tema. Nuestra intención es que los nenes sean los propios actores, por eso articulamos con las escuelas.»

Por su parte, Silvia Santamaría profundizó en el marco institucional y los objetivos pedagógicos de la jornada. «Esta propuesta está dentro de un programa que firmó el intendente con UNICEF a través de MUNA, que centra su preocupación en el cuidado de las infancias y adolescencias. La idea es que no sea solo un espacio de escucha, sino un lugar interactivo de juego con un mensaje significativo detrás. Buscamos reafirmar que una salida educativa no es perder clase, sino ganar una oportunidad; los chicos aprenden porque están viviendo una experiencia vital.»

Moreno, de igual modo, resaltó el valor de generar entornos de confianza que permitan a los menores expresarse. «Cuando el niño siente la protección y que está cuidado, el chico habla. Estos espacios son fundamentales porque a veces no se animan a decirle al adulto, pero sí lo conversan con un compañerito; allí es donde comienza la red. Es importante que la familia y los padres puedan acompañar a los chicos en este día, porque ellos van a exponer cómo vienen trabajando esta temática durante todo el año en las aulas.»

Finalmente, Santamaría concluyó detallando la dinámica de las actividades y el rol activo de los estudiantes. «Queremos que los mismos chicos sean sus propios generadores de información, porque cuando lo hacen entre pares hay una naturalidad que engancha mucho más a los de su misma edad. No será un sistema de stands estáticos, sino postas de juegos, clases abiertas y talleres de cocina o salud donde ellos serán protagonistas. Es un día para resignificar la libertad y el desarrollo integral de los menores.»

Desde la organización confirmaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, la jornada se trasladará al salón de actos de la Escuela Primaria N° 1. La invitación permanece abierta a toda la comunidad, instando a los adultos a participar de una jornada de aprendizaje y prevención comunitaria.