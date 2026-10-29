CORRESUR aplicó un incremento del 0,86% en las tarifas de los peajes

CORRESUR informó que en las estaciones de peaje de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, así como en las estaciones de Cañuelas, El Dorado y Vasconia, se aplicó únicamente el incremento trimestral del 0,86%, previsto originalmente en el contrato.

Desde la empresa aclararon que los valores informados corresponden a la modalidad de pago mediante TelePASE.

En tanto, quienes utilicen el sistema de pago electrónico manual deberán abonar una tarifa equivalente al doble del valor establecido para TelePASE.