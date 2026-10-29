SUTEBA Balcarce realizó una concentración en Plaza Libertad para reclamar justicia por Nancy Godoy

En el marco de una jornada nacional de duelo, paro docente y movilizaciones, se desarrolló en la plaza Libertad una concentración convocada por SUTEBA Balcarce para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, la docente correntina de 52 años que fue hallada sin vida luego de permanecer desaparecida desde el pasado 7 de octubre.

La convocatoria local se llevó adelante en adhesión a la jornada impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que dispuso medidas de alcance nacional para reclamar el esclarecimiento de la muerte de la docente.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes. Su fallecimiento generó conmoción en la comunidad educativa y motivó el reclamo de una investigación exhaustiva y transparente que permita determinar las circunstancias de lo sucedido y las responsabilidades correspondientes.

Bajo las consignas «Justicia por Nancy Estela Godoy» y «Ni una docente menos», la concentración en Balcarce tuvo como objetivo expresar solidaridad con sus familiares y acompañar el pedido de justicia.

La movilización formó parte de las distintas expresiones de protesta realizadas en el país por la comunidad docente, que reclamó el esclarecimiento del caso.