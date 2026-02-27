viernes 27, febrero, 2026

Corte de energía para este domingo

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos de mantenimiento a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico el día domingo 1 en el horario de 06:00 a 13:00.

  Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
  • Calle 23 entre calles 20 y 30, ambas veredas
  • Calle 25 entre calle 22 y Av. Suipacha (32), v. impar
  • Calle 27 entre calles 22 y Av. Suipacha (32), v. par
  • Calle 24 entre calles 21 y 33, ambas veredas
  • Calle 26 entre calle 21 y Av. Cereijo (31), v. par
  • Calle 28 entre calle 21 y Av. Cereijo (31), ambas veredas
  • Calle 30 entre calles 23 y 29, ambas veredas
