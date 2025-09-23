Corte de energía para este miércoles

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este miércoles 24 el horario de 07:30 a 10:30.
Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
· Calle 25 entre calles 2 y 14, ambas veredas
· Calle 27 entre calles 8 y 12, ambas veredas
· Calle 29 entre calles 8 y 14, ambas veredas
· Calle 12 entre calle 21 y Av. Cereijo (31), ambas veredas
· Calle 10 entre calles 23 y 33, ambas veredas
· Calle 8 entre calle 25 y Av. Cereijo (31), vereda impar.