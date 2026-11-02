Corte de energía programado para este martes

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a efectuarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este martes en el horario de 07:00 a 12:30.
Se verá interrumpido el servicio a la mayoría los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
Calle 25 desde Av. Kelly hasta Av. Suipacha (32), vereda impar.
Calle 18 desde la calle 25 hasta calle 23, vereda impar.
Calle 23 desde la calle 18 hasta calle 20, vereda par.
Calle 28 desde la calle 27 hasta calle 23, vereda impar.