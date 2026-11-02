Una rotura en una cañería troncal afecta la presión y el suministro de agua

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informó que en las últimas horas se detectó una rotura en una cañería troncal ubicada en calle 23, entre 48 y 50, situación que afecta el normal funcionamiento del sistema de distribución de agua potable.

Según se indicó desde la empresa, el inconveniente imposibilita el envío de agua proveniente de algunas perforaciones hacia el tanque de almacenamiento ubicado en el Cerro El Triunfo.

Como consecuencia de esta situación, durante la jornada de hoy se verá afectada la presión y el caudal de agua disponible en distintos sectores de la ciudad.

Ante este panorama, desde OSeBal solicitaron a los usuarios realizar un uso racional, responsable y solidario del servicio, destinando el consumo exclusivamente a cuestiones indispensables.

La recomendación apunta a evitar el derroche y contribuir a preservar las reservas disponibles mientras se normaliza la situación.