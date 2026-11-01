Moreno y Lupo se quedaron con la victoria en la carrera “Luis Vildoza”

Maximiliano Moreno y Karina Lupo fueron los ganadores de la clasificación general de la competencia homenaje a Luis Vildoza, que se disputó esta mañana en Balcarce sobre una distancia de 10 kilómetros.

La prueba contó con la fiscalización de la Asociación Atlética Balcarce y tuvo como objetivo recordar la figura del reconocido profesor de Educación Física, además de incorporar una nueva competencia al calendario deportivo de la ciudad.

En la clasificación general masculina, Maximiliano Moreno se quedó con el primer puesto al completar el recorrido en 37 minutos y 19 segundos. El podio lo completaron Sergio Villarruel y Ezequiel Mazilli.

Por su parte, entre las damas, Karina Lupo obtuvo la victoria con un registro de 44 minutos y 51 segundos. Yesica Lupo y Magalí Medina ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Desde la organización informaron que próximamente se dará a conocer la clasificación correspondiente a cada una de las categorías, así como los reconocimientos que se realizaron a profesores de Educación Física en el marco de la jornada.