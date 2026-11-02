Gran convocatoria en la carrera homenaje “Luis Vildoza”

Una muy buena convocatoria tuvo la carrera homenaje “Luis Vildoza”, que se desarrolló este domingo por diferentes arterias de la ciudad y sectores de la sierra La Barrosa. La competencia reunió a atletas locales y de distintos puntos del país, en una jornada que combinó deporte, reconocimiento y participación.

En la correcaminata de 5 kilómetros, el ganador fue el juvenil Juan Andrés Solar, representante de la Agrupación Atlética Carreras y Concursos Balcarce (AACYC).

Por su parte, en la prueba central, los triunfos correspondieron a Maximiliano Moreno, entre los caballeros, y Karina Lupo, entre las damas.

La competencia contó con participantes provenientes de Mar del Plata, Villa Gesell, Lobería, General Belgrano, Mechongué, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Caleta Olivia, Tandil y Necochea, lo que le dio un importante marco regional y nacional a la convocatoria.

Clasificación por categorías

Damas

Hasta 29 años: Victoria López Espinola, Delfina Ianni y Celene Monzón.

Victoria López Espinola, Delfina Ianni y Celene Monzón. 30 a 39 años: Karina Lupo, Yesica Lupo y Magalí Medina.

Karina Lupo, Yesica Lupo y Magalí Medina. 40 a 49 años: Beatriz García, Andrea Ocampo y María Rosario Vidal.

Beatriz García, Andrea Ocampo y María Rosario Vidal. 50 a 59 años: Claudia Lorena Isasa, Paula Salinas y Karina Vildoza.

Claudia Lorena Isasa, Paula Salinas y Karina Vildoza. Más de 60 años: Marta López.

Caballeros

Hasta 29 años: Sergio Villarruel, Ignacio Chinicola y Pedro Montefusco.

Sergio Villarruel, Ignacio Chinicola y Pedro Montefusco. 30 a 39 años: Maximiliano Moreno, Ezequiel Mazzilli y Juan Manuel Hanna.

Maximiliano Moreno, Ezequiel Mazzilli y Juan Manuel Hanna. 40 a 49 años: Matías Domínguez, Diego Herrera y Marcelo Quiroga.

Matías Domínguez, Diego Herrera y Marcelo Quiroga. 50 a 59 años: Ramón Ramírez, Rubén Darío Mucci y Rolando Cella.

Ramón Ramírez, Rubén Darío Mucci y Rolando Cella. Más de 60 años: Roberto Oscar Ferrari, Pedro Martínez y Miguel Ángel Amaya.

De esta manera, la carrera homenaje “Luis Vildoza” volvió a reunir a numerosos aficionados al atletismo, con una destacada participación y un recorrido que tuvo como escenario distintos sectores de Balcarce y la emblemática sierra La Barrosa.