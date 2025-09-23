Cuatro aprehendidos en Balcarce por encubrimiento y tenencia simple de estupefacientes

Cuatro hombres mayores de edad, oriundos de Tandil, fueron aprehendidos en la mañana de este lunes en el kilómetro 81 de la Ruta Nacional 226, en el marco de controles dinámicos implementados por el Comando de Prevención Rural de Balcarce, con colaboración del personal de Drogas Ilícitas Balcarce.

Los sujetos se desplazaban en un vehículo Volkswagen Bora cuando fueron interceptados por el personal policial que se encontraba cumpliendo funciones en zonas rurales de Ramón Otero y Napaleofú. Durante la inspección del vehículo, se encontró en el baúl un motor de motovehículo marca Honda de 250 cc con la numeración suprimida. Además, se incautaron 14,1 gramos de cannabis sativa y 22,5 gramos de clorhidrato de cocaína, que se encontraban entre las prendas de dos de los ocupantes.

La Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Balcarce, a cargo del Dr. Anchuc, intervino en la causa y dispuso la aprehensión de los cuatro hombres por el delito de encubrimiento, conforme al artículo 277 del Código Penal. En tanto, los dos individuos que portaban las sustancias fueron notificados de la formación de una causa por tenencia simple de estupefacientes, en el marco de la Ley 23.737.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la justicia.