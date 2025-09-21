Culturismo: Ortega y Piñero lograron títulos en Mar del Plata

Este sábado se realizó el Torneo de Fisicoculturismo “Legends Never Die 2” en el Teatro San Martín de Mar del Plata, con participación destacada de los balcarceños Facundo Ortega y Ernesto Piñero.

Ortega, en su primera competencia, obtuvo el primer lugar en la categoría Culturismo Master hasta 80 kilos y, además, ganó el título “overall”, que se otorga al campeón general del torneo.

Piñero, por su parte, alcanzó el primer puesto en la categoría hasta 70 kilos.

Ambos atletas se entrenan en Olimpo Gym, bajo la dirección de Luis Luna y con la asistencia de Melina Iarussi. También cuentan con la supervisión de los instructores Dr. Andrés Ruiz y Dra. Lorena Traverso.