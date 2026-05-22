Denuncian hostigamiento policial: un matrimonio presentó un habeas corpus ante la justicia

Un matrimonio de nuestra ciudad atraviesa días de angustia tras sufrir lo que califican como una persecución sistemática por parte de fuerzas de seguridad. Según la denuncia presentada ante la Justicia, desde hace una semana, móviles policiales e incluso automóviles particulares realizan seguimientos y vigilan su hogar y su comercio, llegando a capturar fotografías y filmar el interior de las propiedades sin motivo aparente.

Ante el temor y la vulneración de sus derechos fundamentales, la pareja decidió presentar un recurso de habeas corpus bajo el patrocinio de la abogada Luz Alonso Protto. El planteo sostiene que este hostigamiento no solo les impide ejercer libremente su libertad ambulatoria, sino que afecta directamente su derecho a la intimidad.

“Patrulleros o autos de civil pasaron hasta tres veces en una hora por su casa o su negocio, los siguen y nadie dice si hay algún motivo para hacerlo”, explicó la letrada al portal 0223.

El matrimonio manifestó desconocer cualquier vinculación con procesos judiciales y solicitó formalmente que, en caso de existir alguna investigación en su contra, se les notifique para poder ejercer su derecho a defensa.

La Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal tomó intervención en el caso y remitió las actuaciones al Juzgado de Garantías N°2. Tras realizar las averiguaciones y librar los oficios de rigor, la Justicia confirmó oficialmente que no existe ninguna investigación abierta ni causa penal alguna contra la pareja.

Ante esta confirmación, la defensa espera que el Juzgado de Garantías haga lugar al habeas corpus para ponerle un freno definitivo a esta situación. La abogada Alonso Protto enfatizó que, al no haber motivos legales que justifiquen tal despliegue de vigilancia, el hostigamiento debe cesar de forma inmediata para devolverles la tranquilidad a los vecinos afectados.

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