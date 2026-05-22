Principio de incendio en una vivienda: intervinieron Bomberos Voluntarios

Un principio de incendio se registró en las últimas horas en una vivienda ubicada en la esquina de avenida Primera Junta (1) y calle 24, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

En el interior de la casa se encontraba una persona, que logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los servidores públicos. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Municipal por precaución.

De acuerdo a las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado en un calefactor conectado a una garrafa.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Balcarce, a cargo del jefe Federico Mancini, además de personal del SAME y efectivos policiales.