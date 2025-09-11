«Desactivemos el silencio»: la Provincia impulsa una campaña para promover el diálogo sobre Salud Mental

En el contexto del “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subcomisión Interministerial para la Prevención y Abordajes del Suicidio en Adolescencias y Juventudes, lanzó una nueva edición de la campaña “Desactivemos el silencio. Hablemos de lo que nos pasa”.

La iniciativa, que se enmarca en la Ley Provincial 14.580 de Derecho a la Protección de la Salud Mental, busca generar un impacto colectivo mediante estrategias de comunicación sensibles y respetuosas de los derechos humanos, promoviendo el diálogo como una herramienta fundamental de prevención.

Trabajo intersectorial para una problemática compleja

La Subcomisión, coordinada por el Ministerio de Salud e integrada por las carteras de Comunicación Pública, Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Mujeres y Diversidad y la Dirección General de Cultura y Educación, Organismo de Niñez y Adolescencia, trabaja desde una perspectiva interdisciplinaria para abordar el suicidio como una problemática multicausal que exige respuestas integrales y articuladas.

Al respecto, la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, destacó: “Abordar la prevención del suicidio requiere de un esfuerzo colectivo e intersectorial. No es una cuestión que competa sólo al área de salud, sino que involucra a la educación, la justicia, el desarrollo social y a toda la comunidad. Se trata de construir redes de contención, de escucha activa y de acompañamiento situado. ‘Desactivemos el silencio’ es una invitación a que la palabra circule en nuestros vínculos, instituciones y territorios, porque hablar de lo que nos pasa es el primer paso para cuidarnos entre todas y todos”.

Una campaña para sumar voces

La campaña está dirigida a toda la comunidad, con especial foco en adolescentes, jóvenes y sus entornos afectivos. Invita a organismos, municipios e instituciones a replicar el mensaje a través de diversos soportes comunicacionales.

Línea de atención gratuita

La línea provincial de salud mental está disponible las 24 horas, todos los días:

0800-222-5462.