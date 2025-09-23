«Desarrollo cerca tuyo» en San Agustín y Los Pinos

La Secretaría de Desarrollo Social continúa con el despliegue del programa “Desarrollo cerca tuyo”, que recorre distintos puntos del distrito para acercar servicios, orientación y asistencia a la comunidad.



Mañana, el equipo se trasladará a las localidades de San Agustín y Los Pinos, donde brindará atención personalizada e información sobre los distintos programas sociales que coordina la dependencia, ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y calle 12.



En San Agustín, la atención será de 9 a 10:30 en la Delegación Municipal. Luego, el equipo se dirigirá a Los Pinos, donde atenderá al público de 11 a 12:30 horas en la repartición comunal.

Además de la atención social, se realizará la entrega mensual de mercadería a las personas previamente registradas para recibir este beneficio.