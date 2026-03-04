Desde el Hospital advierten que no efectúan llamadas por vacunación

La Municipalidad y el Hospital informan a la comunidad que se ha detectado la circulación de llamadas telefónicas provenientes del número 11 5476-4038, en las cuales se hace referencia a la aplicación de una supuesta vacuna y se solicita a los vecinos un código que es enviado previamente.

Se deja expresamente aclarado que desde el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” NO se están realizando este tipo de llamadas, ni se solicita información personal, códigos de verificación ni datos sensibles por vía telefónica.

Este accionar corresponde a una modalidad de estafa, mediante la cual personas ajenas a la institución intentan obtener datos personales para cometer fraudes.

Se recomienda a la población: No brindar información personal ni códigos recibidos por mensaje; no responder a este tipo de llamados y denunciar inmediatamente estos hechos ante las autoridades correspondientes.

La Municipalidad y el Hospital reiteran que toda comunicación oficial se realiza a través de canales institucionales y seguros.

Ante cualquier duda, acercarse al centro asistencial o comunicarse por los medios oficiales.