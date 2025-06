Desde el municipio se agasajó a los periodísticas locales

Este lunes, el intendente Esteban Reino encabezó un agasajo a los trabajadores de prensa con motivo de haberse conmemorado el pasado sábado 7 de junio el “Día del Periodista”. El encuentro tuvo lugar en la “Sala de los Intendentes” y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; el secretario de Hacienda, Francisco Ridao; la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno, y la presidenta del Consejo Escolar, María Teresa Cerono.

Durante el desayuno, el jefe comunal destacó el valor del respeto y el diálogo permanente con los medios locales: “Hay cosas que podemos solucionar y otras que no, pero me parece muy bueno que podamos siempre charlar en este marco de respeto. No pasa en todos lados, y eso habla bien de nuestra comunidad”.

También resaltó la importancia de mantener una relación transparente entre el gobierno y la prensa, “porque eso no le hace bien a la gestión, sino a los vecinos de Balcarce”.

El momento sirvió también para homenajear a los trabajadores de la señal de cable, cuya empresa finalizó el vínculo en diciembre de 2024.

Del mismo modo, varios representantes de la prensa tomaron la palabra para compartir sus experiencias.

Alfredo Divito valoró el compañerismo entre colegas y el compromiso por mantener una labor conjunta, incluso en un contexto desafiante: “Cada vez somos menos, y a veces se complica cubrir todo. Por eso es importante que podamos compartir el trabajo y seguir en contacto”.

Por su parte, Juan Luis Ferreyra habló del impacto que significó el cierre del medio para los trabajadores, aunque reconoció la correcta finalización del vínculo laboral y el respeto que la empresa mantuvo hasta el último día. “Siempre tuvimos libertad para trabajar y nunca sentimos limitaciones. Eso nos permite estar tranquilos y orgullosos de lo que hicimos”, señaló.

Olga Colella, agradeció haber sido invitada al encuentro, a pesar de estar ya jubilada: “Hicimos esta tarea con pasión y mucho compromiso, más allá de los títulos. Hoy sigo sintiéndome parte de este hermoso oficio”.

Por último, Luis María Ponce realizó un repaso de su trayectoria en los medios, recordando los inicios y los desafíos enfrentados. “Empezamos de cero, a pulmón, en una época donde había que convencer a todos de que podíamos hacer algo serio. Hoy, después de tantos años, siento orgullo por todo lo que construimos junto a tantos compañeros”.

El encuentro concluyó con la entrega de diplomas de reconocimiento por parte de Reino y Stoppani a quienes integraron el noticiero “Somos Noticias”: Juan Luis Ferreyra, Olga Colella, Guillermo Salvatierra, Agustín Gigena, Brenda Goldberg y Andrés Toloza.