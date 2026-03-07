Desde hoy se vive el Flecha de Plata en la Laguna

Desde este sábado, la laguna La Brava será escenario de una nueva edición de la Flecha de Plata 2026, un evento que combina pesca deportiva, música en vivo y distintas propuestas recreativas para disfrutar en familia. La actividad se desarrollará hoy y mañana con entrada libre y gratuita.

El momento central del fin de semana será el Concurso de Pesca Flecha de Plata, que se realizará el domingo 8 de marzo de 9:30 a 13:30, y contará con importantes premios en efectivo. El primer puesto recibirá tres millones de pesos, el segundo un millón quinientos mil y el tercero quinientos mil pesos, además de un premio especial para el bagre de mayor peso.

Durante ambas jornadas, quienes se acerquen a la laguna podrán recorrer el paseo gastronómico, la feria de artesanos y emprendedores, disfrutar de un espacio recreativo para chicos y de espectáculos musicales en vivo que acompañarán toda la propuesta.

Cronograma artístico

Sábado 7 de marzo

16:00 – Apertura del Paseo Gastronómico, Artesanos y Emprendedores

19:30 – Matías Latorre

20:30 – Luli Cardoso

22:00 – Lulyto Salinas

Domingo 8 de marzo

09:30 – Concurso Flecha de Plata

16:00 – Entrega de premios

17:00 – Marina Oddo

18:00 – Darío Maldonado

19:00 – Santo Pecado

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes de toda la región a acercarse a la Laguna La Brava para compartir un fin de semana diferente en contacto con la naturaleza, donde la pesca deportiva se convierte en un punto de encuentro para disfrutar, competir y celebrar.