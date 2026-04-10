Desde la banca pública se cuestionó la elección de delegados en la Cooperativa

En la antesala de la tercera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el vecino César Gainza hizo uso de la banca pública para expresar su fuerte disconformidad con el sistema de elección de delegados de la Cooperativa de Electricidad Gral. Balcarce Ltda.

Durante su exposición, Gainza denunció que las actuales autoridades de la entidad “eligen a los delegados, que deberían ser elegidos por los vecinos”, y puso en duda los mecanismos de control interno de la cooperativa. En ese marco, apuntó directamente contra el presidente Mario Sotelo y contra Jorge Guzmán, al considerar que el esquema vigente vulnera principios básicos de participación democrática.

El vecino anticipó además que en los próximos días presentará formalmente una propuesta que incluirá la impugnación del proceso de elección de delegados y el pedido de destitución de la asamblea de la cooperativa. Según argumentó, el procedimiento habría afectado la igualdad entre los asociados y limitado el acceso a la información, en contraposición con lo establecido por la Ley 20.337 y el propio estatuto social de la entidad.

“La gran mayoría de los asociados no se enteró de la asamblea porque solo se publicó en el diario”, sostuvo Gainza, y advirtió que esta situación “evidencia una clara restricción en el derecho de participación”.

Finalmente, remarcó la necesidad de avanzar en una reforma del sistema democrático interno de la cooperativa, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y una participación real de los asociados.