Despidieron los restos del bombero Fabián Sierra

En un clima de profundo dolor y respeto, fueron despedidos los restos del bombero Fabian Sierra, quien falleció en las últimas horas y dejó una huella imborrable en la institución y en la comunidad.

El homenaje tuvo lugar frente al cuartel de calle 2, sitio donde desarrollaba su labor diaria al ocupar el cargo de Cuartelero. Allí, compañeros, integrantes de la formación activa y autoridades de la Comisión Directiva le rindieron tributo a su abnegación, compromiso y permanente vocación de servicio.

Sierra también se desempeñaba como jefe del Destacamento de San Agustin, responsabilidad que asumía con dedicación y liderazgo.

Tras la ceremonia, la formación completa despidió sus restos en un emotivo adiós. El cortejo fue acompañado por todas las unidades del cuartel, en una muestra de honor y reconocimiento a su trayectoria.

Finalmente, sus restos descansarán en el Cementerio Privado Parque de la Sierra.