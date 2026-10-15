Destacada actuación de los atletas de AACYC Balcarce en Tamangueyú y la UTTD 2026

Los representantes de la Asociación Civil Atlética Carreras y Concursos Balcarce (AACYC) tuvieron un fin de semana con buenos resultados en dos competencias. Ariel Ferreira y Adrián Cagni se destacaron en la Correcaminata Aniversario de Tamangueyú, mientras que Débora “Taty” Pucheta y Lara Blanco participaron de la UTTD 2026, la prueba de trail disputada en Balcarce.

Ferreira y Cagni, protagonistas en los 10 kilómetros de Tamangueyú

Los atletas de AACYC Balcarce Ariel Ferreira y Adrián Cagni cumplieron una destacada actuación en la Correcaminata Aniversario de Tamangueyú, donde participaron de la prueba principal de 10 kilómetros y finalizaron entre los primeros puestos de la clasificación general.

Ferreira completó el recorrido en un tiempo de 43 minutos y 14 segundos, resultado que le permitió ubicarse en el quinto puesto de la general y quedarse con el primer lugar en la categoría de 45 a 49 años.

Por su parte, Cagni cruzó la meta en 43 minutos y 38 segundos, alcanzando el sexto puesto de la clasificación general y la segunda posición en la misma categoría.

De esta manera, los representantes de AACYC Balcarce consiguieron un destacado doble resultado, al finalizar quinto y sexto en la general y quedarse con el primer y segundo puesto de la categoría de 45 a 49 años.

Pucheta y Blanco, presentes en la UTTD 2026

Por otra parte, las atletas de AACYC Balcarce Débora “Taty” Pucheta y Lara Blanco formaron parte de una nueva edición de la UTTD 2026, competencia de trail que se desarrolló durante el último fin de semana en Balcarce y reunió a corredores en distintas distancias.

Pucheta, atleta oriunda de Mechongué, afrontó el exigente recorrido de 25 kilómetros y registró un tiempo oficial de 4 horas, 21 minutos y 7 segundos. Con ese resultado, finalizó en el puesto 49 de la clasificación general femenina y alcanzó la 15ª posición en la categoría de 30 a 39 años.

En tanto, Lara Blanco participó en la distancia de 11 kilómetros, completando el recorrido en 1 hora, 34 minutos y 6 segundos. Su desempeño le permitió ubicarse en el puesto 41 de la clasificación general femenina y obtener un destacado sexto lugar en la categoría hasta 29 años.

Ambas atletas completaron una nueva experiencia en el trail running, representando a AACYC Balcarce en una competencia que tuvo como escenario los exigentes terrenos serranos de la ciudad.

De esta manera, los representantes de la entidad balcarceña volvieron a decir presente en distintas pruebas del calendario atlético, con buenos resultados tanto en las carreras de calle como en las competencias de montaña.