Sol Di Gerónimo participó en Necochea del Curso de Formación Política encabezado por Julio Alak

La concejal balcarceña del bloque Fuerza Patria asistió al encuentro realizado en el Centro Cultural “Andrés Ferreyra”, en el marco de las actividades impulsadas por el Partido Justicialista bonaerense para dirigentes y representantes legislativos de la región.

La concejal de Balcarce Sol Di Gerónimo participó este miércoles del Curso de Formación Política 2026, desarrollado en la ciudad de Necochea, con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak.

La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural “Andrés Ferreyra” y formó parte del ciclo de capacitaciones promovido por la Secretaría de Formación Política del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Alak. La propuesta está orientada a dirigentes, militantes y representantes legislativos de la quinta sección electoral.

Durante el encuentro, Alak destacó la importancia de la formación teórica y conceptual como herramienta para fortalecer las estructuras partidarias y profundizar su vínculo con la ciudadanía. Además, planteó la necesidad de promover la construcción colectiva frente al avance de liderazgos de carácter individual.

La jornada también propició el intercambio de experiencias entre legisladores de distintos distritos de la región, con eje en herramientas de gestión pública y análisis político territorial, con el objetivo de fortalecer la labor legislativa e institucional.

La participación de Di Gerónimo se enmarcó en esta instancia de formación e intercambio destinada a representantes políticos de la región.