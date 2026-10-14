“Todos por Rufino”: realizarán un espectáculo solidario en el Teatro Municipal

El sábado 24 de octubre, a las 20.30, el Teatro Municipal “Luis A. Conti” será escenario de “Todos por Rufino”, un espectáculo a la gorra organizado a beneficio de Rufi Cerezuela, que reunirá propuestas de música, teatro, danza y acrobacia.

La actividad contará con la participación de artistas y vecinos que se sumarán a la iniciativa solidaria. La apertura estará a cargo de compañeros y vecinos de Los Pinos.

Luego se presentará la comedia musical “La noche de los sueños”, con las actuaciones de Rodrigo Gosende, Isa Scarpato, Justi García y Justi Sáenz.

La programación incluirá también números de danza a cargo de Belén Chiocarello, Pili Orsini, Yane Blanco y Martu Agüera. En el segmento musical se presentarán Francisco Butzonitch, Leo Blanco y Vale Bilotta, mientras que Romina Lezcano ofrecerá una presentación de acrobacia.

El cierre de la velada estará a cargo de Santiago Drube, quien brindará un show en vivo.

La propuesta invita a la comunidad a disfrutar de una noche con distintas expresiones artísticas y, al mismo tiempo, colaborar con Rufi Cerezuela a través de una iniciativa que reúne el talento local y la solidaridad.

El espectáculo será a la gorra, por lo que los asistentes podrán realizar su aporte en el marco de esta convocatoria solidaria.