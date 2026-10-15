El INTA recordó su desvinculación del Proyecto SPRINT antes de la charla de Virginia Aparicio en el Concejo

El organismo remitió una nota al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Agustín Cassini, en la que adjuntó la resolución que dispuso finalizar su participación en la iniciativa internacional de investigación. También aclaró que las expresiones de sus agentes a título personal no representan necesariamente la posición institucional.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de su Centro Regional Buenos Aires Sur, envió una nota al presidente del Honorable Concejo Deliberante de Balcarce, Agustín Cassini, en la previa de la presentación que realizará este jueves 15 de octubre, a las 18, la investigadora Virginia Aparicio, quien brindará una charla sobre el Proyecto SPRINT.

La comunicación, firmada por el director regional del organismo, Horacio Berger, tiene como objetivo informar a los concejales sobre la decisión adoptada en diciembre de 2023, cuando el Consejo Directivo del INTA resolvió finalizar la participación institucional en el proyecto internacional denominado Transición Sostenible de Protección de las Plantas: Un Enfoque Global de la Salud.

Para ello, Berger remitió una copia de la Resolución Nº 1081/2023, que formalizó la desvinculación del organismo de la iniciativa financiada por la Unión Europea.

En la nota, el INTA también señaló que las consultas relacionadas con sus actividades, los pedidos de información y otros requerimientos deben canalizarse a través de sus vías oficiales de comunicación.

Además, dejó expresa constancia de que las opiniones o manifestaciones públicas de agentes de la institución realizadas a título personal, sin contar con la correspondiente representación institucional, no reflejan necesariamente la posición oficial del organismo ni implican un aval de los contenidos expresados.

Los motivos de la salida del Proyecto SPRINT

La documentación remitida al Concejo Deliberante incluye la resolución aprobada el 7 de diciembre de 2023, en la que el Consejo Directivo del INTA fundamentó su decisión de poner fin a la participación institucional en el programa.

SPRINT era una iniciativa internacional destinada a desarrollar herramientas para evaluar los riesgos asociados al uso de productos fitosanitarios y sus posibles efectos sobre los ecosistemas, las plantas, los animales y la salud humana.

Según consta en la resolución, durante el desarrollo de las actividades se identificaron procedimientos que, de acuerdo con la evaluación institucional, excedían las atribuciones técnicas del organismo y, en determinados casos, se apartaban de las condiciones originalmente autorizadas.

Entre las observaciones formuladas se incluyeron cuestiones vinculadas con la obtención y el análisis de muestras biológicas humanas, las modificaciones en los procedimientos previstos y el cumplimiento de las condiciones establecidas para la investigación.

El documento señala que determinadas muestras de sangre, orina y materia fecal fueron enviadas al exterior para su análisis, pese a que la documentación del proyecto contemplaba que esos estudios se realizarían en Argentina.

Asimismo, se plantearon observaciones relacionadas con la evaluación ética de la investigación y el acceso a información confidencial de los participantes.

En sus fundamentos, el INTA consideró que las actividades vinculadas con análisis clínicos y eventuales diagnósticos sobre seres humanos corresponden a especialistas en toxicología y exceden las competencias específicas de un organismo dedicado a la investigación y extensión agropecuaria.

Por otra parte, la resolución aclaró que no correspondía formular observaciones respecto de las investigaciones realizadas sobre animales, suelos y aguas, por encontrarse dentro de las atribuciones institucionales del organismo.

A partir de estas consideraciones, el Consejo Directivo resolvió finalizar el acuerdo de subvención que vinculaba al INTA con el Proyecto SPRINT e instruyó a la Dirección Nacional para realizar las notificaciones correspondientes ante la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea y la coordinación internacional del programa.

La presentación de Virginia Aparicio

La comunicación oficial se conoció antes de la charla que Virginia Aparicio brindará este jueves en el recinto del Concejo Deliberante de Balcarce, donde expondrá sobre el Proyecto SPRINT y las investigaciones desarrolladas en ese marco.

Con el envío de la documentación, el INTA busca dejar asentados formalmente ante los concejales los antecedentes administrativos de su desvinculación y precisar los alcances de la representación institucional de sus investigadores.

De esta manera, la presentación de Aparicio estará precedida por una comunicación oficial que recuerda la decisión adoptada por el organismo en diciembre de 2023 y establece que las manifestaciones realizadas por sus agentes a título personal no deben interpretarse, necesariamente, como una posición institucional.