Sergio Aranaga participó de una jornada de formación política del PJ Bonaerense en Necochea

El presidente del Partido Justicialista de Balcarce formó parte de un encuentro que contó con una clase magistral del senador nacional Jorge “Coqui” Capitanich. La actividad abordó los desafíos del peronismo frente al contexto actual y la necesidad de fortalecer un proyecto nacional basado en la producción, el trabajo y la justicia social.

El presidente del Partido Justicialista de Balcarce, Sergio Aranaga, participó este miércoles 14 de octubre de una jornada de formación política realizada en el Centro Cultural Andrés Ferreyra de Necochea, invitado especialmente por el intendente de La Plata, Julio Alak, quien se desempeña como secretario de Formación Política del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

La actividad fue presentada por el propio Alak y por la consejera provincial del PJ Bonaerense, Andrea Cáceres, y tuvo como principal disertante a Jorge “Coqui” Capitanich, exgobernador de Chaco, exintendente de Resistencia y actual senador nacional.

Durante el encuentro, Capitanich brindó una clase magistral titulada “Peronismo y disputa por el significado del pueblo”, en la que se puso en debate el presente y el futuro del movimiento peronista frente a los desafíos del escenario global y las actuales tensiones geopolíticas.

Entre los principales ejes abordados se destacó la necesidad de construir un proyecto nacional y popular que tenga como pilares la soberanía, el desarrollo industrial, la generación de empleo de calidad, la mejora de los salarios y la justicia social.

La jornada constituyó un espacio de reflexión e intercambio político, con especial énfasis en la importancia de fortalecer la formación de dirigentes y militantes para construir colectivamente una propuesta de país que responda a las necesidades de la sociedad.

La mirada del PJ Balcarce

Desde el Partido Justicialista de Balcarce destacaron la importancia de participar en este tipo de ámbitos de encuentro, debate y capacitación, al considerar que la formación política, la participación militante y la construcción colectiva son herramientas fundamentales para analizar los desafíos de la Argentina y definir el rol del peronismo en esta nueva etapa.

En ese marco, Aranaga remarcó la necesidad de recuperar el protagonismo de las bases y fortalecer el vínculo territorial del movimiento.

“El desafío es construir un peronismo de abajo hacia arriba, con protagonismo de la militancia, arraigo territorial y una propuesta nacional que vuelva a poner en el centro la producción, el trabajo y la justicia social”, expresó.

La participación del titular del PJ local se enmarcó en una instancia de formación y debate que busca fortalecer las ideas, la organización y la construcción política del peronismo bonaerense frente a los desafíos actuales.