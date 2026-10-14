Realizarán una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos en Plaza Libertad

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales recordó que el próximo lunes 19 de octubre se llevará a cabo una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Plaza Libertad, en el horario de 8 a 13.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar aquellos equipos eléctricos y electrónicos que ya no utilicen. Entre los elementos que se recibirán se encuentran computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, centrales telefónicas, routers, pequeños electrodomésticos, radios, videocámaras, relojes y videojuegos, entre otros dispositivos.

La iniciativa tiene como objetivo promover la disposición responsable de este tipo de residuos, recuperar materiales que puedan ser reutilizados y evitar que los aparatos en desuso se mezclen con los residuos domiciliarios.

Desde el área municipal invitaron a la comunidad a participar de la campaña y contribuir al cuidado del ambiente mediante la correcta gestión de los residuos electrónicos.

La actividad se desarrollará el lunes 19 de octubre, de 8 a 13, en Plaza Libertad.