El Concejo Deliberativo Estudiantil cerró su edición 2026 con 25 proyectos presentados

El programa impulsado por el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce cumplió cinco años consecutivos y volvió a reunir a estudiantes de escuelas secundarias del distrito para debatir ideas, elaborar propuestas y conocer el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce llevó adelante el cierre de la edición 2026 del Concejo Deliberativo Estudiantil (CDE), una iniciativa que, por quinto año consecutivo, brindó a jóvenes de las escuelas secundarias del distrito un espacio para expresar sus ideas, debatir propuestas y participar en la construcción de una comunidad mejor.

Durante el año se realizaron nueve encuentros de trabajo y dos sesiones, instancias en las que los estudiantes pudieron conocer y experimentar el funcionamiento del ámbito legislativo local, intercambiar opiniones y elaborar propuestas relacionadas con distintas temáticas de interés para la comunidad.

Como resultado de este proceso, los participantes presentaron un total de 25 proyectos, que reflejaron sus inquietudes, creatividad y compromiso con la realidad local. El programa permitió canalizar sus propuestas y acercarlas al ámbito institucional.

El Concejo Deliberativo Estudiantil tiene como objetivo fortalecer la formación ciudadana, promover el diálogo y el respeto por las distintas opiniones, y acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas. A través de esta experiencia, los participantes conocen los mecanismos de elaboración y tratamiento de proyectos e incorporan valores vinculados con la convivencia, la responsabilidad y la participación colectiva.

La quinta edición se desarrolló gracias al trabajo articulado de equipos docentes, inspectores educativos y establecimientos escolares, que acompañaron a los estudiantes durante todo el proceso y promovieron su involucramiento en la vida pública.

Desde el Honorable Concejo Deliberante destacaron y agradecieron la labor de quienes hicieron posible la continuidad de la propuesta, que busca consolidarse como un espacio de encuentro entre la educación y las instituciones democráticas.

Durante la jornada de cierre, el presidente del cuerpo legislativo, Agustín Cassini, destacó la continuidad de la iniciativa y el protagonismo de los jóvenes. «Llevamos ya cinco años de trabajo sostenido, con los jóvenes como protagonistas y la participación como herramienta para construir ciudadanía», manifestó.

Con el cierre de la edición 2026, el HCD reafirmó su compromiso con la promoción de espacios que permitan a las nuevas generaciones expresar sus ideas, involucrarse en los asuntos de la comunidad y comprender la importancia de la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia.