Destacada participación de la orquesta Escuela Infanto Juvenil

En el marco de la EducoAgro que se celebró recientemente, la Orquesta Escuela Infanto Juvenil participó en los tres días de desarrollo, por primera vez desde su fundación.Este año, acompañó la propuesta dentro de la carpa educativa con un stand propio.

Durante las dos primeras jornadas, el cuerpo docente de la OEIJ junto con algunos niños que fueron rotando entre ambos días, estuvieron presentes informando, interactuando con el público, mostrando los instrumentos -que también podían probarse- y tocando algunas canciones del repertorio. Y la formación culminó su labor con una presentación en el playón central, el día de cierre, propuesta acompañada por un gran marco de público, donde se pudieron escuchar temas varios.



“La solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo son pilares de la Orquesta y, de esta manera, los niños aprenden a organizarse, a la vez que disfrutan de la experiencia y dan a conocer el proyecto que tanto queremos”, comentó Francisco Butzonitch, docente referente.



Desde comienzos de año, se viene desarrollando una articulación gestada juntamente con Jefatura Distrital, mediante la cual la Orquesta comparte con las escuelas su enfoque pedagógico basado en la experiencia orquestal. Esta iniciativa busca promover prácticas y un trabajo sinérgico orientado a una educación musical de calidad. En este marco, los estudiantes de segundo año del Colegio San José —uno de los establecimientos que se sumó a la propuesta— se integraron a la Orquesta y compartieron repertorio, interpretando melodías con flautas y acompañando con el canto.



“Nos da mucho orgullo que el proyecto haya crecido tanto y que sea abrazado por la comunidad. Hoy, más de 80 niños/as y adolescentes forman parte de la Orquesta Escuela. Se trabaja muy cómodo y se disfruta cada logro, de la mano de este hermoso grupo humano”, comentó Celeste Ridao, coordinadora de la Orquesta.