Detalles de la carrera homenaje a «Luis Vildoza»

En la mañana de este viernes se llevó a cabo una reunión en la sede de la Subsecretaría de Deporte que sirvió para definir detalles de lo que será la competencia “Luis Vildoza” el próximo domingo 5 de octubre.

La hija del querido Luis, Sol Vildoza, se entrevistó con la subsecretaria, Soledad Vivio, y el coordinador, Marcelo Basterrechea, para prestar su colaboración en la prueba que albergará dos distancias: una de 10 km competitiva y la restante de 5 km participativa.

Sol se mostró muy satisfecha y agradecida por la iniciativa encabezada desde la dependencia municipal de homenajear a su padre y consecuentemente también a los profesores de educación física, cuyo día se conmemora el 8 de octubre.

Recordó que el “Negro” -como se le decía cariñosamente- era un amante de la actividad física y consecuentemente estaría muy contento de que una competencia lleve su nombre.

Inscripción

Tendrán dos vías para hacerlo: Una presencial, completando los datos en la sede de la Subsecretaría, como también en el Hall del Palacio Municipal, en horario de 7 a 13. Y la restante a través del siguiente link https://forms.gle/KcwrX8wanfS8Uk9AA