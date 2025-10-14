Detienen a un hombre acusado de robo a una comerciante en su local

Un hombre fue detenido en esta ciudad acusado de cometer un robo en un comercio ubicado en calle 27 entre 6 y 8, hecho que se registró el pasado sábado por la mañana.

De acuerdo a la denuncia realizada por la víctima, una mujer de 61 años, el sujeto se presentó en dos oportunidades entre las 7:30 y las 8:00 horas, bajo la apariencia de vendedor de verduras. En el primer intento, la presencia de la hija de la comerciante lo llevó a retirarse sin concretar ninguna acción. Minutos más tarde, regresó con el rostro cubierto y, utilizando un palo de goma, intimidó a la comerciante, la arrinconó en el interior del local y sustrajo 100.000 pesos de la caja registradora. Luego, se retiró del lugar a pie.

La investigación fue instruida por la SUBDDI local, a cargo de la comisaria Maira Perrota. A partir de registros fílmicos aportados por vecinos y con colaboración del Centro de Monitoreo municipal, se identificó al sospechoso, quien se movilizaba en una bicicleta playera negra que había ocultado a pocos metros del lugar.

Tras reunir los elementos probatorios y mediante tareas de vigilancia encubierta, se estableció el domicilio del individuo. La UFI local solicitó al Juzgado de Garantías Nº 1 dos órdenes de allanamiento y una orden de detención.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal de la SUBDDI en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal, en domicilios ubicados en calle 2 entre 25 y 27, y en calle 2 bis entre 105 bis y 107. Como resultado, se concretó la detención del acusado, quien fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde permanece alojado.

Durante los allanamientos se secuestraron la bicicleta utilizada, las prendas de vestir que llevaba el día del hecho y el elemento con el que amenazó a la víctima.