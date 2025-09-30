Detienen a un hombre que tenía pedido de captura desde 2019

Un hombre de 27 años fue detenido este martes tras confirmarse que tenía un pedido de captura activo desde junio de 2019, emitido por el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata.

El procedimiento fue realizado por personal de la Estación de Policía Comunal, luego de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Municipal (COM). El hecho tuvo lugar en la zona de calle 18, entre Av. René Favaloro y calle 15, donde agentes de tránsito y efectivos policiales identificaron al individuo.

Al verificar los datos en la red informática policial, se constató que sobre el hombre pesaba una orden de detención por una causa caratulada como “Robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por la utilización de arma de fuego y por la intervención de menores”, ocurrida en Mar del Plata.

Tras informar al magistrado interviniente, Dr. Alexis Simaz, se dispuso la detención inmediata del sujeto y su traslado. Se ordenó su comparecencia en audiencia este miércoles a las 8 horas ante la sede judicial correspondiente.

El procedimiento fue resultado de un trabajo conjunto entre el COM y la Policía local.