Detienen a un hombre tras el robo de una camioneta en la vía pública

En la mañana de este miércoles, un operativo conjunto entre el Destacamento de Policía de Seguridad Vial Balcarce y la Estación de Policía Comunal (EPC) permitió la detención de un hombre acusado de robar una camioneta en plena vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:35, cuando un llamado al 911 alertó sobre la sustracción de una Fiat Fiorino blanca, dominio AB275WM, en la intersección de avenida San Martín y calle 105. El vehículo se dirigía hacia la Ruta 226 en dirección a Mar del Plata.

A partir del aviso, se implementó un operativo cerrojo con la intervención de ambas fuerzas. La camioneta fue interceptada en el kilómetro 51 de la Ruta 226, en el paraje La Marta. En ese lugar fue aprehendido el conductor, un hombre de 29 años oriundo de Mar del Plata. La detención se realizó en presencia del propietario del rodado, quien seguía el recorrido en otro vehículo.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Sánchez, dispuso la detención del imputado y su traslado a la Unidad Penal N.º 44, bajo la carátula de “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”.

El procedimiento fue supervisado por el Oficial Principal Luis Canales, del Destacamento Vial, y el Subcomisario Gastón Sánchez, jefe de la EPC Balcarce.