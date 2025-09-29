Detienen en Balcarce a un hombre acusado de tres robos, uno de ellos con un arma

Un hombre de 29 años fue detenido este domingo en Balcarce, acusado de haber cometido tres robos durante el mes de septiembre, uno de ellos calificado como robo agravado por el uso de arma. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Estación de Policía Comunal, bajo la conducción del Subcomisario Gastón Sánchez, en cumplimiento de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Juan Tapia.

La detención tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle 12 entre Av. Pueyrredón (39) y 41, donde también fueron secuestrados elementos de interés para la causa, entre ellos una motocicleta marca Motomel, dominio A129TZV, dos teléfonos celulares y otros objetos vinculados a los hechos investigados.

La investigación fue llevada adelante por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la EPC Balcarce, bajo la coordinación del Teniente Orlando Ortiz, siguiendo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Balcarce, a cargo del Dr. Rodolfo Moure. Según se informó, las tareas investigativas permitieron reunir elementos probatorios que vinculan al detenido con los tres hechos denunciados, lo que permitió solicitar y obtener la orden de detención.

Los hechos investigados

El último de los hechos ocurrió el domingo 21 de septiembre y fue caratulado como “Robo agravado en la vía pública”. Un hombre de 47 años denunció haber sido abordado por un motociclista mientras regresaba a su domicilio por calle 41. Tras un forcejeo, el agresor le sustrajo la billetera con 200.000 pesos en efectivo.

El segundo hecho ocurrió el 6 de septiembre y fue calificado como “Robo”. Fue constatado por personal policial al advertir la rotura de cristales en la puerta del local “Los Lapa”, un Rapipago ubicado en calle 20 entre 13 y 15. El propietario, un comerciante de 56 años, denunció el robo de dinero en efectivo.

El mismo día, una mujer de 44 años denunció que un sujeto encapuchado ingresó a una agencia de quiniela en la intersección de calles 21 y 28, le exhibió un arma de fuego y le sustrajo 28.000 pesos. En el lugar el autor abandonó una mochila de tela y un cargador correspondiente a una pistola de CO2, elemento considerado clave en la investigación. Este hecho fue caratulado como “Robo a mano armada”.

Investigación unificada

A partir del avance de la pesquisa, los investigadores determinaron que los tres hechos tenían como presunto autor a la misma persona, por lo que el fiscal interviniente resolvió unificar las causas en una sola Investigación Penal Preparatoria.

El detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, quedando a disposición de la Justicia.