Di Gerónimo: «Es gravísimo que el Intendente desconozca la situación de la Cooperativa»

La situación que atraviesa la Cooperativa de Electricidad de Balcarce fue uno de los temas que se coló en la primera sesión del Concejo Deliberante. Antes del inicio del debate legislativo, concejales de los distintos bloques se refirieron a la crisis de la entidad, poniendo el foco en la necesidad de pedidos de informes y en cómo deberá encarar el próximo paso: afrontar el pago de la deuda acumulada con la prestataria.

En ese contexto, generaron repercusiones las declaraciones del intendente municipal, Esteban Reino, quien en las últimas horas señaló en Radio Puntonueve que desconocía la situación que atraviesa la Cooperativa.

Cabe recordar que el propio Ejecutivo tenía representantes dentro de la institución: el ex concejal Héctor Murias, actual presidente de la UCR local, y Ricardo Stoppani, Secretario de Gobierno.

Tras la renuncia de Stoppani, el Ejecutivo resolvió designar como delegada a Sol Di Gerónimo, quien asumirá formalmente esa responsabilidad desde el lunes, representando al cuerpo de concejales.

En declaraciones realizadas al programa «Compromiso», Di Gerónimo calificó la situación como “gravísima”. “Quiero creer que la salida de Stoppani no tenía que ver con conocer esta situación. Por otro lado, me parece sumamente grave que el poder concedente, como es el Ejecutivo, no esté al tanto de que hay una deuda de 18 meses. Esto implica que no hay control, no hay participación de ningún tipo, no hay pedido de informes, siendo que el Municipio debería tener un rol más activo”, expresó.

Además, la dirigente remarcó que resulta preocupante que el jefe comunal se haya enterado de la situación a partir de una nota enviada por la empresa EDEA y no a través de informes elaborados por los propios delegados. “Esta situación nos afectó de manera igual a todos”, concluyó.

Por otra parte, se informó que la reunión convocada por la Cooperativa con distintos actores se postergó para el lunes. La decisión se tomó teniendo en cuenta que este domingo se realizarán las elecciones internas del Partido Justicialista, donde Di Gerónimo es candidata a congresal.