Día de la Mujer: Se entregarán las distinciones «Liliana Charafedín»

En el contexto de las actividades programadas por el “Día Internacional de la Mujer”, el municipio llevará adelante la segunda edición del homenaje destinado a reconocer a vecinas destacadas de la comunidad.

La ceremonia se desarrollará el lunes 9 de marzo, a las 19.30, en la Casa del Bicentenario. Durante el encuentro se otorgarán, por segunda vez, las distinciones “Liliana Charafedín”, creadas para recordar y honrar su figura.

La organización estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y tendrá como finalidad reconocer a mujeres que, con dedicación y perseverancia, han generado cambios significativos en distintos ámbitos. Asimismo, la iniciativa ratifica la importancia de continuar promoviendo la igualdad de oportunidades y visibilizando los aportes femeninos en la vida social.

Cabe señalar que las actividades alusivas comenzarán el domingo 8, desde las 16, con una propuesta abierta en Plaza Libertad. Allí se ofrecerá una programación diversa con la participarán de emprendedoras e instituciones intermedias.

