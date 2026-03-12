Diego Ciantini correrá este fin de semana en el TC 2000

El piloto balcarceño Diego Ciantini será parte este fin de semana del inicio de la temporada del TC2000, donde tripulará la flamante Nissan Kicks, recientemente presentada en pista y atendida por el equipo Pfenning Competición.

La competencia corresponderá a la apertura del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que se pondrá en marcha con el “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF Infinia TurboClean”, programado para los días 13, 14 y 15 de marzo en el circuito Parque de la Ciudad, en la ciudad de Buenos Aires.

El evento compartirá programación con el inicio del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y con la categoría Fiat Competizione.

Para Ciantini, esta participación representa un nuevo desafío dentro de su carrera deportiva, especialmente luego de haber competido el pasado fin de semana en Brasil en el certamen TCR South America.