Diego Petrantonio ganó por primera vez en la Monomarca Fiat

Este fin de semana en el autódromo de Mar del Plata se concretó la séptima fecha del año, carrera homenaje a los 40 años de la Monomarca Fiat. En la ocasión, pudo conseguir su primera victoria el piloto de Balcarce Diego Petrantonio. Además, la categoría implementó la invitación de un piloto y con el mismo auto ganó Martín Chico oriundo de Necochea.

Para destacar el gran trabajo de Nahuel Di Cicco que en la carrera de invitados logró terminar segundo con el auto de Agustín Massa.

Diego había largado en el cajón número 1 la carrera de los pilotos titulares, cuando en los primeros metros, erró un cambio y perdió la primera colocación. Desde esa primera vuelta en adelante, Petrantonio fue ganando posiciones hasta consolidarse en la punta de la carrera. Con la asistencia de Carlos Sánchez en los motores, en la carrera 101 dentro de la categoría, logró su primera victoria. Lo mismo hizo Martín Chico entre los invitados.

«No tengo palabras. Estoy realmente emocionado. Muchas veces quise bajar los brazos y hubo gente a mi alrededor que me animó a continuar. Este triunfo es para mis hijos y para todas esas personas que confiaron en mí», señaló un emocionado Diego Petrantonio.