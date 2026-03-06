Dolor por el fallecimiento de Ceferino Porchile, apasionado de la pesca y el automovilismo

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Ceferino Porchile, quien murió a los 45 años a raíz de una cruel enfermedad.

Porchile estuvo durante muchos años ligado a la actividad colombófila, una pasión que compartía junto a su padre, Jorge Porchile, quien también ya había fallecido. Con el tiempo fue sumando otras actividades que lo identificaban, siempre con el mismo entusiasmo y dedicación.

Amante de la pesca, disfrutaba de largas jornadas tanto en arroyos como en lagunas, espacios donde solía compartir momentos inolvidables con amigos.

En el último tiempo se había acercado con fuerza al automovilismo, acompañando al piloto Adrián Bibbó en la parte mecánica del Ford Falcón dentro de la categoría APAC, tarea que realizaba con compromiso y pasión.

Siempre con empuje y un profundo amor por cada una de las actividades que emprendía, Ceferino supo cosechar grandes amistades en cada uno de los ámbitos en los que participó.

Su partida genera un profundo dolor entre familiares, amigos y quienes tuvieron la oportunidad de compartir momentos con él.

Sus restos serán cremados en Miramar.