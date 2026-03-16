Dolores: se destacaron bailarines balcarceños

Destacada participación cumplió una delegación de bailarines balcarceños en la 32ª Fiesta de la Guitarra, que se realizó en la localidad de Dolores.

Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Cultura y Educación de Balcarce, se conformó un grupo de bailarines locales, pertenecientes a diversas agrupaciones y a cargo de la docente Nazarena Faberi. Estuvo integrado por Ricardo Calderón, Juana Calderón, Pablo Gorosito, Natalia Gorrassi, Estefanía Muñoz, Valentina Gorosito, Agustín Gorosito, Ramiro Cambareri, Joaquín Melo, Braian Hoyos, María Avellaneda, Lorena Rodríguez, Faustino Gómez, Marina Chiesa Leandro Fernández y la propia profesora, quienes fueron acompañados por el referente del área, César De Gerónimo.

La delegación presentó un sentido homenaje surero a Balcarce, con música de: El mordiscón del Diablo (Franco Coria – Juan Pablo Faberi), Zamba para Balcarce (Enzo Carmona) y Huellita de mi pago (de Juan Domingo Smiraglia, interpretado por Chakana).

“Se agradece profundamente a todos los bailarines y a su coordinadora por el compromiso y profesionalidad puesto de manifiesto. Asimismo, lo hacemos extensivo a la Secretaría de Cultura de Dolores en la figura de su titular, Matilde Recondo y a la organización de la fiesta”, señaló el subsecretario de Cultura balcarceño.